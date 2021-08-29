В Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок

Деталі

Пожежа розкинулася на дві квартири у будинку, де проживає близько 70 сімей. На місце події виїхали численні бригади пожежної охорони та багато карет швидкої допомоги.

Тривають операції з перевірки, чи все ще є люди, які опинилися у пастці вогню всередині. Кількість постраждалих поки невідома.

#Italy Milan Via Antonini #fire 29/08/2021 pic.twitter.com/eRAvy6E2q4

Нагадаємо

У китайському місті Далянь загорілася висотна будівля - багатоквартирний будинок на 419 сімей, в якому проживало 818 осіб.