В Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У південній околиці Мілану загорівся 15-річний житловий будинок. Про це інформує Ansa, передає УНН.
Деталі
Пожежа розкинулася на дві квартири у будинку, де проживає близько 70 сімей. На місце події виїхали численні бригади пожежної охорони та багато карет швидкої допомоги.
Тривають операції з перевірки, чи все ще є люди, які опинилися у пастці вогню всередині. Кількість постраждалих поки невідома.
#Italy Milan Via Antonini #fire 29/08/2021 pic.twitter.com/eRAvy6E2q4— Nicole Elisei (@EliseiNicole) August 29, 2021
Нагадаємо
У китайському місті Далянь загорілася висотна будівля - багатоквартирний будинок на 419 сімей, в якому проживало 818 осіб.