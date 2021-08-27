У китайському місті Далян п'ять годин поспіль горить багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У китайському місті Далянь загорілося висотна будівля - багатоквартирний будинок на 419 сімей, в якому проживало 818 осіб. Про це інформує УНН з посланням на місцеве видання Хhby.
Деталі
Велика частина будівлі була швидко охоплена вогнем. На місце події прибули 68 пожежних машин і 366 пожежників.
Займання почалося близько 16:00 на 19-му поверсі. Всіх мешканців будинку вдалося успішно евакуювати. Вогонь швидко поширювався по зовнішній стороні будівлі і охопив велику площу.
Пожежу не вдається поки загасити.
Що стало причиною пожежі - належить з'ясувати в ході розслідування.