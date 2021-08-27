У китайському місті Далян п'ять годин поспіль горить багатоповерхівка

Деталі

Велика частина будівлі була швидко охоплена вогнем. На місце події прибули 68 пожежних машин і 366 пожежників.

Займання почалося близько 16:00 на 19-му поверсі. Всіх мешканців будинку вдалося успішно евакуювати. Вогонь швидко поширювався по зовнішній стороні будівлі і охопив велику площу.

Пожежу не вдається поки загасити.

Що стало причиною пожежі - належить з'ясувати в ході розслідування.