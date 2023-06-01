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В Мексиці знайшли 45 мішків з людськими останками

В Мексиці знайшли 45 мішків з людськими останками

Київ • УНН

 • 450984 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Влада північної Мексики виявила 45 мішків з людськими останками в ущелині на околиці Гвадалахари і намагається визначити, скільки там тіл. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

У мішках, знайдених у лісі, були останки чоловіків та жінок, йдеться у заяві прокуратури західного штату Халіско. Пожежники та співробітники цивільної оборони працювали з вертольотом над вилученням останків з ущелини та планували продовжити роботу найближчими днями.

Влада шукала сімох молодих людей, які були оголошені зниклими безвісти минулого тижня, коли вони знайшли це місце, але досі невідомо, чи були вони серед знайдених останків. Державна прокуратура заявила, що провела розслідування на місці після отримання звіту про частини тіла.

Додамо

За даними федерального уряду, в Мексиці зникло понад 110 000 осіб, а Халіско є штатом з найбільшою кількістю зниклих безвісти - 15 000 осіб. Є також тисячі невідомих останків у моргах та на цвинтарях.

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