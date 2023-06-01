В Мексике нашли 45 мешков с человеческими останками

Детали

В мешках, найденных в лесу, были останки мужчин и женщин, говорится в заявлении прокуратуры западного штата Халиско. Пожарные и сотрудники гражданской обороны работали с вертолетом над извлечением останков из ущелья и планировали продолжить работу в ближайшие дни.

Власти искали семерых молодых людей, которые были объявлены пропавшими без вести на прошлой неделе, когда они нашли это место, но до сих пор неизвестно, были ли они среди найденных останков. Государственная прокуратура заявила, что провела расследование на месте после получения отчета о частях тела.

Добавим

По данным федерального правительства, в Мексике пропало более 110 000 человек, а Халиско является штатом с наибольшим количеством пропавших без вести - 15 000 человек. Есть также тысячи неизвестных останков в моргах и на кладбищах.