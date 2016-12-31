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В.Медведчук прокоментував статтю В.Пінчука у Wall Street Journal

В.Медведчук прокоментував статтю В.Пінчука у Wall Street Journal

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Абсолютно очевидно, що українським “яструбам” нема чого заперечити ні з приводу відсутності перспектив вступу в ЄС і НАТО, ні з приводу необхідності проведення виборів у Донецькій та Луганській областях. Так лідер “Українського вибору” Віктор Медведчук прокоментував резонансну статтю в Wall Street Journal авторства Віктора Пінчука, передає УНН.

“Стаття Віктора Пінчука, опублікована в Wall Street Journal, викликала хвилю обурення серед представників „партії війни“, зацікавлених в збереженні їх влади і абсолютно необхідного для цього посилення ізоляції України. Адже не секрет, що напружені відносини з Російською Федерацією є однією з ключових зовнішньополітичних проблем і для партнерів України в Європі і США. Як не секрет і те, що керівництво цих країн з нетерпінням чекає від України не чергових звинувачень на адресу власних громадян або сусідніх держав, а того, що в кризі на Сході України наша держава зможе запропонувати реалістичний порядок денний, візьме на себе ініціативу і повну відповідальність за життя і благополуччя українців”, - написав В.Медведчук на своїй сторінці в Facebook.

Лідер “Українського вибору” вважає, що прихильникам силового вирішення конфлікту на Донбасі нема чого заперечити ні з приводу відсутності перспектив вступу в ЄС і НАТО, ні з приводу необхідності проведення виборів у Донецькій та Луганській областях.

“Правильність цих ідей я й інші учасники Громадського руху ”Український вибір — Право народу“ постійно підкреслювали, відстоювали і відстоюємо. Представники "партії війни“ і не критикують ці ідеї. Так як для цього просто немає аргументів. Куди простіше спробувати влаштувати обструкцію. Втім, противники нормалізації відносин з РФ вже в меншості — за даними опитування центру Разумкова, опублікованими 16 грудня, 51,1% українців вважають росіян братським народом (без урахування кількох мільйонів українців, які проживають на поки непідконтрольних територіях). І ця цифра зростає з кожним днем ​​і з кожною новою думаючою людиною, яка наважується визнати очевидні факти ”, - стверджує політик.

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