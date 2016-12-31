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В.Медведчук прокомментировал статью В.Пинчука в Wall Street Journal

В.Медведчук прокомментировал статью В.Пинчука в Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 11716 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Совершенно очевидно, что украинским "ястребам" нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях. Так лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук прокомментировал резонансную статью в Wall Street Journal авторства Виктора Пинчука, передает УНН.

"Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей" партии войны ", заинтересованных в сохранении их власти и совершенно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев.", - написал В.Медведчук на своей странице в Facebook .

Лидер "Украинского выбора" считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.

"Правильность этих идей я и другие участники Общественного движения" Украинский выбор - право народа "постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители "партии войны" и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию. Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве - по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях).  И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты. ", - утверждает политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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