В.Медведчук: перемога Д.Трампа вселяє надію на встановлення миру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США вселяє надію, що світовим лідерам вдасться встановити мир і стабільність у всіх регіонах. Так Віктор Медведчук на своїй сторінці Facebook прокоментував результати президентських виборів в США, передає УНН.
На думку політика, глобальні проблеми, з якими людство зіткнулося в останні роки: терористичні загрози, розгул радикалізму, військові конфлікти в різних точках світу — можуть бути вирішені тільки шляхом консолідації, об’єднання зусиль усіх країн.
“Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США вселяє надію, що світовим лідерам вдасться, переборовши протиріччя і конфлікти, породжені колишнім керівництвом Білого дому, внести серйозний вклад у встановлення миру і стабільності в усіх регіонах”, — написав політик.