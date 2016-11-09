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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23242 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Медведчук: перемога Д.Трампа вселяє надію на встановлення миру

В.Медведчук: перемога Д.Трампа вселяє надію на встановлення миру

Київ • УНН

 • 8945 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США вселяє надію, що світовим лідерам вдасться встановити мир і стабільність у всіх регіонах. Так Віктор Медведчук на своїй сторінці Facebook прокоментував результати президентських виборів в США, передає УНН.

На думку політика, глобальні проблеми, з якими людство зіткнулося в останні роки: терористичні загрози, розгул радикалізму, військові конфлікти в різних точках світу — можуть бути вирішені тільки шляхом консолідації, об’єднання зусиль усіх країн.

“Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США вселяє надію, що світовим лідерам вдасться, переборовши протиріччя і конфлікти, породжені колишнім керівництвом Білого дому, внести серйозний вклад у встановлення миру і стабільності в усіх регіонах”, — написав політик.

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