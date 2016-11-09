В.Медведчук: победа Д.Трампа вселяет надежду на установление мира

По мнению политика, глобальные проблемы, с которыми человечество столкнулось в последние годы: террористические угрозы, разгул радикализма, военные конфликты в разных точках мира - могут быть решены только путем консолидации, объединения усилий всех стран.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вселяет надежду, что мировым лидерам удастся, преодолев противоречия и конфликты, порожденные бывшим руководством Белого дома, внести серьезный вклад в установление мира и стабильности во всех регионах", - написал политик.