В.Медведчук: победа Д.Трампа вселяет надежду на установление мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вселяет надежду, что мировым лидерам удастся установить мир и стабильность во всех регионах. Так Виктор Медведчук на своей странице Facebook прокомментировал результаты президентских выборов в США, передает УНН.
По мнению политика, глобальные проблемы, с которыми человечество столкнулось в последние годы: террористические угрозы, разгул радикализма, военные конфликты в разных точках мира - могут быть решены только путем консолидации, объединения усилий всех стран.
"Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вселяет надежду, что мировым лидерам удастся, преодолев противоречия и конфликты, порожденные бывшим руководством Белого дома, внести серьезный вклад в установление мира и стабильности во всех регионах", - написал политик.