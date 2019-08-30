В Марокко врятували 156 нелегальних мігрантів з Середземного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Берегова охорона ВМС Марокко в ніч з середи на четвер врятувала 156 нелегальних мігрантів в Середземному морі. Про це повідомляє УНН спираючись на офіційне марокканське інформаційне агентство МАП та Xinhuanet, які мають коментарі у військових джерелах країни.
За наявною інформацією, берегова охорона врятувала 156 чоловік, в тому числі трьох дітей. Всі вони випали з декількох гумових човнів, які перекинулись.
Повідомляється, що більшість врятованих — уродженці країн Африки на південь від Сахари. Їх стан здоров’я оцінюється як нормальне. Мігранти доставлені в порт на півночі Марокко.
Нагадаємо, глава МВС Італії заборонив німецькому судну Eleonore з мігрантами заходити в порти країни.