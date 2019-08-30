В Марокко спасли 156 нелегальных мигрантов из Средиземного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Береговая охрана ВМС Марокко в ночь со среды на четверг спасла 156 нелегальных мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщает УНН опираясь на официальное марокканское информационное агентство МАП и Xinhuanet, которые имеют комментарии в военных источниках страны.
По имеющейся информации, береговая охрана спасла 156 человек, в том числе троих детей. Все они выпали из нескольких резиновых лодок, перевернулись.
Сообщается, что большинство спасенных — уроженцы стран Африки к югу от Сахары. Их состояние здоровья оценивается как нормальное. Мигранты доставлены в порт на севере Марокко.
Напомним, глава МВД Италии запретил немецкому судну Eleonore с мигрантами заходить в порты страны.