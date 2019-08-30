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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26771 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116416 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127174 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123553 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127241 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Марокко спасли 156 нелегальных мигрантов из Средиземного моря

В Марокко спасли 156 нелегальных мигрантов из Средиземного моря

Киев  •  УНН

 • 10139 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Береговая охрана ВМС Марокко в ночь со среды на четверг спасла 156 нелегальных мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщает УНН опираясь на официальное марокканское информационное агентство МАП и Xinhuanet, которые имеют комментарии в военных источниках страны.

По имеющейся информации, береговая охрана спасла 156 человек, в том числе троих детей. Все они выпали из нескольких резиновых лодок, перевернулись.

Сообщается, что большинство спасенных — уроженцы стран Африки к югу от Сахары. Их состояние здоровья оценивается как нормальное. Мигранты доставлены в порт на севере Марокко.

Напомним, глава МВД Италии запретил немецкому судну Eleonore с мигрантами заходить в порты страны.

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