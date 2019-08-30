В Марокко спасли 156 нелегальных мигрантов из Средиземного моря

По имеющейся информации, береговая охрана спасла 156 человек, в том числе троих детей. Все они выпали из нескольких резиновых лодок, перевернулись.

Сообщается, что большинство спасенных — уроженцы стран Африки к югу от Сахары. Их состояние здоровья оценивается как нормальное. Мигранты доставлены в порт на севере Марокко.

Напомним, глава МВД Италии запретил немецкому судну Eleonore с мигрантами заходить в порты страны.