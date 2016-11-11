В.Лутковська звернулася до російського омбудсмена у справі кримських “диверсантів”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська розповіла, що звернулася до російського омбудсмена щодо надання інформації про затриманих українських громадян у Криму. Про це вона сказала в ефірі 5 каналу, передає УНН.
“Намагаємося з’ясувати, намагаємося підключити омбудсмена Російської Федерації до цього питання. Тому що дуже непокоїть те, що у такий короткий термін люди зізналися. Намагаємося зрозуміти їхній стан, чи надавалася їм медична допомога, чи були застосовані до них катування. Все це намагаємося з’ясувати через правозахисників, тому що, нажаль, дуже обмежені можливості на сьогодні зібрати інформацію. Якщо по Україні це можна зробити за годину, то в Криму на жаль, дуже закрита інформація і важко її швидко отримати”, — зазначила В.Лутковська.
Також В.Лутковська зазначила, що швидкість отримання інформації буде залежати від російського омбудсмена.
“Швидкість отримання інформації буде залежати від російського омбудсмена, як тільки отримаємо від неї інформацію, одразу її оприлюднимо”, — додала вона.
Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії заявили, що 9 листопада в включеному Севастополі були затримані “члени диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України”.