В.Лутковская обратилась к российскому омбудсмену относительно дела крымских "диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская рассказала, что обратилась к российскому омбудсмену о предоставлении информации о задержанных украинских гражданах в Крыму. Об этом она сказала в эфире 5 канала, передает УНН.
"Пытаемся выяснить, пытаемся подключить омбудсмена Российской Федерации к этому вопросу. Потому что очень беспокоит то, что в такой короткий срок люди признались. Пытаемся понять их состояние, предоставлялась ли им медицинская помощь, применяли или нет к ним пытки. Все это пытаемся выяснить через правозащитников, потому что, к сожалению, очень ограничены возможности сегодня собрать информацию. Если по Украине это можно сделать за час, то в Крыму к сожалению, очень закрытая информация и трудно ее быстро получить", - отметила В.Лутковская.
Также В.Лутковская отметила, что скорость получения информации будет зависеть от российского омбудсмена.
"Скорость получения информации будет зависеть от российского омбудсмена, как только получим от нее информацию, сразу ее обнародуем", - добавила она.
Напомним, ранее в ФСБ России заявили, что 9 ноября в Севастополе были задержаны "члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".