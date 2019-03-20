В лісах Бердичівського лісгоспу зацвіла унікальна квітка

КИЇВ. 20 березня. УНН. На Житомирщині можна побачити рідкісну рослину, котра на території України зрідка трапляється лише в Карпатах і на Прикарпатті. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.