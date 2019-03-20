В лісах Бердичівського лісгоспу зацвіла унікальна квітка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Житомирщині можна побачити рідкісну рослину, котра на території України зрідка трапляється лише в Карпатах і на Прикарпатті. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
“Саме в цей час в загально-зоологічному заказнику „Довгий Брід“, що в Романівському лісництві Бердичівського лісгоспу розцвітає еритроній собачий зуб. Свою дивну назву він отримав через своєрідну форму цибулини, біля основи якої є дві-три виводкові цибулинки, що скидаються на ікла собаки”, — йдеться у публікації.
Цей рідкісний вид квітки занесений до Червоної книги України. Еритроній собачий зуб — багаторічна рослина з родини лілійних. Її рід нараховує півтора десятка видів, які поширені переважно у Північній Америці, менше в Європі (від Піренеїв до Балкан і Карпат) й Азіїї.
Собачий зуб зростає в широколистяних лісах. Це рослина 10-20 см заввишки, з двома листками, вкритими пурпуровими плямами. Зацвітає ранньою весною.
“При всій непривабливості назви, еритроній собачий зуб прекрасний в пору цвітіння. Досить раз побачити його цвіт, щоб запам’ятати на все життя: квітки великі, рожеві, фіолетові, бузкові, або навіть білі, пониклі, спочатку дзвоникоподібні, пізніше всі шість віночковидних листочків оцвітини відгинаються назад, відкриваючи рудуваті плямки при основі. В такому етапі вони дещо схожі на квітку цикламенів. Шість золотистих тичинок стирчать пучком з оцвітини. Під кінець цвітіння з-поміж них висувається тринадрізний на верхівці стовпчик маточки. Квіткова стрілка увінчана, як правило, однією, зрідка — двома квітками, що цвітуть від трьох до п’яти днів”, — додали в управлінні лісового та мисливського господарства Житомирщини.
Як повідомляв УНН, в Адріатичному морі, біля узбережжя італійської комуни Монополі, вчені виявили кораловий риф довжиною щонайменше 2,5 км — це перша подібна знахідка за кілька століть.