В лесах Бердичевского лесхоза зацвел уникальный цветок

“Именно в это время в общеобразовательном зоологическом заказнике „Длинный Брод“, что в Романовском лесничестве Бердичевского лесхоза расцветает Кандык европейский (Эритроний собачий зуб). Свое странное название он получил из-за своеобразную форму луковицы, у основания которой есть две-три выводковые луковички, напоминающие клыки собаки”, — говорится в публикации.

Этот редкий вид цветка занесен в Красную книгу Украины. Кандык европейский — многолетнее растение из семейства лилейных. Ее род насчитывает полтора десятка видов, которые распространены преимущественно в Северной Америке, меньше в Европе (от Пиренеев до Балкан и Карпат) и Азии.

Собачий зуб растет в широколиственных лесах. Это растение 10-20 см высотой, с двумя листьями, покрытыми пурпурными пятнами. Зацветает ранней весной.

“При всей непривлекательности названия, Кандык европейский прекрасный в пору цветения. Достаточно раз увидеть его цвет, чтобы запомнить на всю жизнь: цветки крупные, розовые, фиолетовые, сиреневые или даже белые, поникшие, сначала колокольчатые, позже все шесть венцеподобных листочков околоцветника отгибаются назад, открывая рыжеватые пятна у основания. На этом этапе они несколько похожи на цветок цикламенов. Шесть золотых тычинок торчат пучком из околоцветника. К концу цветения среди них выдвигается тринадризний на верхушке столбик пестика. Цветочная стрелка увенчана, как правило, одной, редко — двумя цветками, цветущие от трех до пяти дней”, — добавили в управлении лесного и охотничьего хозяйства Житомирской области.

Как сообщал УНН, в Адриатическом море, у побережья итальянской коммуны Монополи, ученые обнаружили коралловый риф длиной не менее 2,5 км — это первая подобная находка за несколько веков.