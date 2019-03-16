Біля берегів Італії виявили унікальний кораловий риф

На відміну від більш звичних нам тропічних коралових рифів, адріатичні корали менш яскраві. Вчені пояснюють це глибиною залягання рифа.

Забарвлення коралів надають мікроскопічні водорості - які, як і інші рослини, існують за рахунок фотосинтезу і вимагають яскравого освітлення.

Якщо тропічні корали утворюються переважно на мілководді, куди легко проникає яскраве сонячне світло, то колонія, виявлена в Адріатиці, розташовується на глибині 35-50 метрів, де світло вже розсіяне і можливості фотосинтезу досить обмежені.

Такі коралові рифи називаються мезофотичеськими (по-грецьки це означає "наполовину освітлені") і зустрічаються досить рідко.

На відміну від більшості коралових рифів, колонія в Адріатиці утворена так званими кам'янистими коралами, які харчуються органічною матерією, розчиненої в навколишній воді.

При цьому товщина рифа в деяких місцях досягає 2 м, що робить відкриття італійських вчених особливо рідкісним і несподіваним.

Біологи не виключають, що по сусідству можуть виявитися і інші рифи, і закликають оголосити цю зону заповідною.

Відомо, що колись в Середземному морі було чимало коралових рифів, проте переважна більшість з них померла.

Зараз корали в основному зустрічаються на заході Атлантики, а також в тропічних регіонах Індійського і Тихого океанів, між 30° північної і 30° південної широти (комуна Монополі розташовується на 1000 з гаком кілометрів на північ за 40°).

При цьому тропічні корали є найуразливішими організмами перед обличчям глобального потепління.

У квітні минулого року вчені підрахували, що всього за дев'ять місяців підвищення температури Світового океану знищило третину Великого Бар'єрного рифа - найбільшого в світі. А з 2016 року риф втратив вже половину коралів.