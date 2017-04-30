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В.Кличко про бій з Е.Джошуа: це дивовижна подія для боксу

Київ • УНН

 • 27762 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Після поразки технічним нокаутом від британця Ентоні Джошуа у поєдинку за три чемпіонських пояси у суперважкій ваговій категорії, українець Володимир Кличко підбив деякі підсумки двобою, передає УНН з посиланням на The Guardian.

В.Кличко про бій з Е.Джошуа: це дивовижна подія для боксу

“Я сподіваюся, що вам сподобався бій. Кращий чоловік виграв сьогодні. І це дивовижна подія для боксу. Два джентльмени боролися один з одним, і він був кращим сьогодні, ніж я. Це дійсно сумно, що я не зробив це сьогодні ввечері, я збирався перемогти, але мій план не спрацював. Але я все одно відзначаю свою повагу до Ентоні та приношу поздоровлення,” — заявив після бою український суперважковаговик.

Нагадаємо, що рефері поєдинку зупинив бій Кличко — Джошуа в 11-му раунді після двох нокдаунів у яких побував 41-річний В.Кличко.

 

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