В.Кличко про бій з Е.Джошуа: це дивовижна подія для боксу

“Я сподіваюся, що вам сподобався бій. Кращий чоловік виграв сьогодні. І це дивовижна подія для боксу. Два джентльмени боролися один з одним, і він був кращим сьогодні, ніж я. Це дійсно сумно, що я не зробив це сьогодні ввечері, я збирався перемогти, але мій план не спрацював. Але я все одно відзначаю свою повагу до Ентоні та приношу поздоровлення,” — заявив після бою український суперважковаговик.

Нагадаємо, що рефері поєдинку зупинив бій Кличко — Джошуа в 11-му раунді після двох нокдаунів у яких побував 41-річний В.Кличко.