В.Кличко о бое с Е.Джошуа: это удивительное событие для бокса

"Я надеюсь, что вам понравился бой. Лучший мужчина выиграл сегодня. И это удивительное событие для бокса. Два джентльмена боролись друг с другом, и он был лучшим сегодня, чем я. Это действительно грустно, что я не сделал это сегодня вечером, я собирался победить, но мой план не сработал. Но я все равно отмечаю свое уважение к Энтони и приношу поздравления ", - заявил после боя украинский супертяжеловес.

Напомним, что рефери поединка остановил бой Кличко - Джошуа в 11-м раунде после двух нокдаунов в которых побывал 41-летний Кличко.