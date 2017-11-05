В Києві водій насмерть збив пішохода-порушника
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В столиці на проспекті Соборності автомобіль насмерть збив пішохода, який перебігав дорогу над підземним пішохідним переходом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“Смертельна ДТП в Києві на проспекті Соборності, в напрямок моста Патона. Водій автомобіля Range Rover, рухаючись на великій швидкості, збив пішохода-порушника, який перебігав дорогу над підземним пішохідним переходом”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від отриманих травм чоловік помер миттєво.
Наразі на місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група
Як повідомляв УНН, під Києвом у Нових Петрівцях мотоцикліст врізався в МАЗ, смерть настала миттєво.