В Киеве водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В столице на проспекте Соборности автомобиль насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Соборности, в направлении моста Патона. Водитель автомобиля Range Rover, двигаясь на большой скорости, сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, под Киевом в Новых Петровцах мотоциклист врезался в МАЗ, смерть наступила мгновенно .