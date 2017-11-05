В Киеве водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя

“Смертельное ДТП в Киеве на проспекте Соборности, в направлении моста Патона. Водитель автомобиля Range Rover, двигаясь на большой скорости, сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас на месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, под Киевом в Новых Петровцах мотоциклист врезался в МАЗ, смерть наступила мгновенно .