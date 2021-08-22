В Києві виявили за минулу добу 153 хворих на COVID-19. Двоє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 153 хворих на коронавірус. Двоє людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“153 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Двоє людей померли. Загалом, з початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5268 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 222 435”, — повідомив Кличко.
Захворіли: 88 жінок віком від 18 до 83 років та 59 чоловіків віком від 20 до 73 років. А також 5 дівчаток віком від одного до 17 років та один хлопчик віком три місяці.
До лікарень столиці госпіталізували 25 хворих на коронавірус. А також 24 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 59 людей. Загалом коронавірус подолали 214 760 мешканців столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському та Оболонському районах — по 24, в Дарницькому — 22, в Голосіївському та Деснянському районах — по 16 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.
Загалом за добу в Україні було виявилено 1003 нових випадки зараження.