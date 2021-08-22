В Україні вже 2,274 млн випадків COVID-19, за добу - 1 003
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,274 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 серпня, — понад тисяча, що менше, ніж днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 701 особу, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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“За добу 21 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 003 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 17)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 701 особа;
◾️ летальних випадків – 25;
◾️ одужало – 236 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 15 850 осіб,
◾️ методом ІФА – 2 233 особи,
◾️ експрес-тестами – 20 019 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 274 561 особа;
◾️ одужало – 2 200 999 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 457;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 816 619.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.