В Україні вже 2,274 млн випадків COVID-19, за добу - 1 003

КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,274 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 21 серпня, — понад тисяча, що менше, ніж днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 701 особу, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.