В Украине уже 2,274 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 003

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,274 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 августа, - более тысячи, что меньше, чем днем ранее. Госпитализирован за сутки при этом 701 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.