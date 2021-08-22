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В Украине уже 2,274 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 003

Киев  •  УНН

 • 24026 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,274 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 августа, - более тысячи, что меньше, чем днем ранее. Госпитализирован за сутки при этом 701 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

"За сутки 21 августа 2021 в Украине зафиксировано 1003 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 17)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы - 701 человек;
◾️ летальных случаев - 25;
◾️ выздоровели - 236 человек.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР - 15850 человек,
◾️ методом ИФА - 2233 лица,
◾️ экспресс-тестами - 20019 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело - 2274561 человек;
◾️ выздоровели - 2200999 человек;
◾️ летальных случаев - 53 457;
◾️ проведения ПЦР-тестов - 11816619.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.

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