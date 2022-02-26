В Києві учасники тероборони отримали понад 25 тисяч автоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Києві учасники територіальної оборони отримали вже понад 25 тисяч одиниць зброї та набої до них. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.
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“Я в Києві. Працюємо й організовуємо повністю оборону від ДРГ, видачу зброї. Видано понад 25 тис. одиниць зброї і близько 10 млн патронів, РПГ, гранат. Київ однозначно буде захищатися! Захищатися та битися до останнього!”, — написав міністр.
Він закликав українців самоорганізовуватися.
“Хочу відзначити самоорганізованість наших людей — не тільки в Києві, а по всій Україні. Пишаюсь і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Самоорганізовуються, щоб не було жодних мародерств та грабежу, тому що поліція зараз працює, у тому числі, і над протидією ДРГ. Знаходимо і даємо їм жару. Спільно з військовими ми формуємо надійний тил оборони”, — написав Монастирський.
Він подякував захисникам нашої держави.
“Дякую всім нашим прикордонникам, які першими зустріли бій, нашим нацгвардійцям, нашим поліцейським, нашим рятувальникам. А також усім, хто взявся за зброю, — вільним громадянам вільної країни.
Україна сьогодні — це ми. І ми — це Україна.
І МИ ВИСТОЇМО! Слава Україні!”, — написав очільник МВС.