В Києві учасники тероборони отримали понад 25 тисяч автоматів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 20333 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 35531 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 59807 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 88507 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 98437 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 96538 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 121092 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165033 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177349 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214878 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 59241 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 77784 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 140276 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 191623 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 25645 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 191623 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 140276 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 272668 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 393813 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 647696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 15927 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91856 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129999 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155296 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176030 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Києві учасники тероборони отримали понад 25 тисяч автоматів

В Києві учасники тероборони отримали понад 25 тисяч автоматів

Київ • УНН

 • 119529 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Києві учасники територіальної оборони отримали вже понад 25 тисяч одиниць зброї та набої до них. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.

Цитата

“Я в Києві. Працюємо й організовуємо повністю оборону від ДРГ, видачу зброї. Видано понад 25 тис. одиниць зброї і близько 10 млн патронів, РПГ, гранат. Київ однозначно буде захищатися! Захищатися та битися до останнього!”, — написав міністр.

Він закликав українців самоорганізовуватися.

“Хочу відзначити самоорганізованість наших людей — не тільки в Києві, а по всій Україні. Пишаюсь і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Самоорганізовуються, щоб не було жодних мародерств та грабежу, тому що поліція зараз працює, у тому числі, і над протидією ДРГ. Знаходимо і даємо їм жару. Спільно з військовими ми формуємо надійний тил оборони”, — написав Монастирський.

Він подякував захисникам нашої держави.

“Дякую всім нашим прикордонникам, які першими зустріли бій, нашим нацгвардійцям, нашим поліцейським, нашим рятувальникам. А також усім, хто взявся за зброю, — вільним громадянам вільної країни.

Україна сьогодні — це ми. І ми — це Україна.

І МИ ВИСТОЇМО! Слава Україні!”, — написав очільник МВС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68