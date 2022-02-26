В Киеве участники теробороны получили более 25 тысяч автоматов

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“Я в Киеве. Работаем и организовываем полностью оборону от ДРГ, выдачу оружия. Выдано более 25 тыс. единиц оружия и около 10 млн патронов, РПГ, гранат. Киев однозначно будет защищаться! Защищаться и сражаться до последнего!",- написал министр.

Он призывал украинцев самоорганизовываться.

“Хочу отметить самоорганизованость наших людей — не только в Киеве, а по всей Украине. Горжусь и вижу, как люди защищают свои города, свои села, свои улицы, свои дома. Самоорганизовываются, чтобы не было никаких мародерств и грабежа, потому что полиция сейчас работает, в том числе, и над противодействием ДРГ. Находим и даем им жару. Совместно с военными мы формируем надежный тыл обороны”, — написал Монастырский.

Он поблагодарил защитников нашего государства.

"Спасибо всем нашим пограничникам, которые первыми встретили бой, нашим нацгвардейцам, нашим полицейским, нашим спасателям. А также всем, кто взялся за оружие, — свободным гражданам свободной страны.

Украина сегодня — это мы. И мы-это Украина.

И МЫ ВЫСТОИМ! Слава Украине!",- написал глава МВД.