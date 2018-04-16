В Києві продовжують затримувати ймовірних учасників стрільби на Обухівській

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Святошинському районі Києва на вулиці Чорнобильській правоохоронці затримали автомобілі з ймовірними учасниками конфлікту зі стрільбою, що стався на вулиці Обухівській. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

“За попередньою інформацію, наразі проводяться слідчі дії стосовно декількох автомобілів і їх пасажирів на вулиці Чорнобильській стосується інциденту, яки стався на вулиці Обухівській Святошинського району де між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина. Наразі ми встановлюємо всі деталі події”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Обухівській Святошинського району між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина.

“Між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували”, — йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

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