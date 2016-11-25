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В Києві під колесами авто загинув 18-річний черкащанин

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада, внаслідок ДТП у Києві загинув 18-річний черкащанин. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

В Києві під колесами авто загинув 18-річний черкащанин

Встановлено, що за півгодини до трагедії на гарячу лінію поліції повідомили, що два молодики у нетверезому стані розгулюють посеред жвавого руху проспектом Миколи Бажана. Невдовзі один з них потрапив під колеса автомобіля “Нісан Альмера” під керуванням 40-річного водія.

Пішохід від отриманих травм загинув на місці. Його товариш не дочекався приїзду слідчо-оперативної групи і втік. Як зазначили свідки, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

У рамках кримінального провадження будуть призначені необхідні експертизи, встановлюються деталі автопригоди та проводяться інші слідчі дії.

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