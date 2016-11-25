В Киеве под колесами авто погиб 18-летний житель Черкасс

Установлено, что за полчаса до трагедии на горячую линию полиции сообщили, что два молодых человека в нетрезвом состоянии разгуливают среди оживленного движения по проспекту Бажана. Вскоре один из них попал под колеса автомобиля "Ниссан Альмера" под управлением 40-летнего водителя.

Пешеход от полученных травм погиб на месте. Его товарищ не дождался приезда следственно-оперативной группы и убежал. Как отметили свидетели, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В рамках уголовного производства будут назначены необходимые экспертизы, устанавливаются детали ДТП и проводятся другие следственные действия.