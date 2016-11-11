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В.Холопов оголосив склад жіночої збірної перед матчами відбору на Євробаскет-2017

В.Холопов оголосив склад жіночої збірної перед матчами відбору на Євробаскет-2017

Київ • УНН

 • 7044 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу Володимир Холопов визначився зі складом команди, що готуватиметься під його орудою до чергових матчів кваліфікації Євробаскету-2017 з командами Німеччини (19 листопада — Одеса) та Сербії (23 листопада), повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Виклик до збірної отримали 15 гравців:

  • 1 — Д’Андра Мосс, — “Мерсін МБК” (Туреччина)
  • 2 — Євгенія Спітковська — “Авангард” (Україна)
  • 3 — Ольга Дубровіна — “Тигри Астани” (Казахстан)
  • 4 — Аліна Ягупова — “Лілль” (Франція)
  • 5 — Катерина Дорогобузова — “АЗС УМКС” (Польща)
  • 6 — Людмила Науменко — “Лілль” (Франція)
  • 7 — Ганна Ольховик — “Спортіва Понта Делгада” (Португалія)
  • 8 — Таїсія Удоденко (Бовикіна) — “Німбурк” (Чехія)
  • 9 — Ганна Зарицька — “Тигри Астани” (Казахстан)
  • 10 — Олеся Малашенко — “Мерсін МБК” (Туреччина)
  • 11 — Валерія Бережинська — “Фламерс Кароло Баскет” (Франція)
  • 12 — Дар’я Завидна — “Тім-СКУФ” (Україна)
  • 13 — Віта Горобець — “Тім-СКУФ” (Україна)
  • 14 — Міріам Уро-Ніле — “Тім-СКУФ” (Україна)
  • 15 — Ольга Яцковець — “Авангард” (Україна).

Відзначимо, що кваліфікаційний матч до Євробаскету-2017 між національними збірними України та Німеччини розпочнеться в УСК “Одеса” 19-го листопада о 17:00.

Нагадаємо, що групу D кваліфікаційного турніру до Євробаскету-2017 одноосібно очолює збірна України — 4 перемоги в 4 поєдинках.

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