В.Холопов оголосив склад жіночої збірної перед матчами відбору на Євробаскет-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Головний тренер національної жіночої збірної України з баскетболу Володимир Холопов визначився зі складом команди, що готуватиметься під його орудою до чергових матчів кваліфікації Євробаскету-2017 з командами Німеччини (19 листопада — Одеса) та Сербії (23 листопада), повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Виклик до збірної отримали 15 гравців:
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- 1 — Д’Андра Мосс, — “Мерсін МБК” (Туреччина)
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- 2 — Євгенія Спітковська — “Авангард” (Україна)
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- 3 — Ольга Дубровіна — “Тигри Астани” (Казахстан)
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- 4 — Аліна Ягупова — “Лілль” (Франція)
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- 5 — Катерина Дорогобузова — “АЗС УМКС” (Польща)
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- 6 — Людмила Науменко — “Лілль” (Франція)
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- 7 — Ганна Ольховик — “Спортіва Понта Делгада” (Португалія)
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- 8 — Таїсія Удоденко (Бовикіна) — “Німбурк” (Чехія)
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- 9 — Ганна Зарицька — “Тигри Астани” (Казахстан)
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- 10 — Олеся Малашенко — “Мерсін МБК” (Туреччина)
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- 11 — Валерія Бережинська — “Фламерс Кароло Баскет” (Франція)
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- 12 — Дар’я Завидна — “Тім-СКУФ” (Україна)
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- 13 — Віта Горобець — “Тім-СКУФ” (Україна)
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- 14 — Міріам Уро-Ніле — “Тім-СКУФ” (Україна)
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- 15 — Ольга Яцковець — “Авангард” (Україна).
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Відзначимо, що кваліфікаційний матч до Євробаскету-2017 між національними збірними України та Німеччини розпочнеться в УСК “Одеса” 19-го листопада о 17:00.
Нагадаємо, що групу D кваліфікаційного турніру до Євробаскету-2017 одноосібно очолює збірна України — 4 перемоги в 4 поєдинках.