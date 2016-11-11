В.Холопов объявил состав женской сборной перед матчами отбора на Евробаскет-2017

Вызов в сборную получили 15 игроков:



1 - Д"Андра Мосс - "Мерсин МБК" (Турция)



2 - Евгения Спитковская - "Авангард" (Украина)



3 - Ольга Дубровина - "Тигры Астаны" (Казахстан)



4 - Алина Ягупова - "Лилль" (Франция)



5 - Екатерина Дорогобузова - "АЗС УМКС" (Польша)



6 - Людмила Науменко - "Лилль" (Франция)



7 - Анна Ольховик - "Спортиво Понта Делгада" (Португалия)



8 - Таисия Удоденко (Бовикина) - "Нимбурк" (Чехия)



9 - Анна Зарицкая - "Тигры Астаны" (Казахстан)



10 - Олеся Малашенко - "Мерсин МБК" (Турция)



11 - Валерия Бережинская - "Фламерс Кароль Баскет" (Франция)



12 - Дарья Завидная - "Тим-СКУФ" (Украина)



13 - Вита Воробей - "Тим-СКУФ" (Украина)



14 - Мириам Уро-Ниле - "Тим-СКУФ" (Украина)



15 - Ольга Яцковец - "Авангард" (Украина).



Отметим, что квалификационный матч к Евробаскета-2017 между национальными сборными Украины и Германии начнется в УСК "Одесса" 19-го ноября в 17:00.

Напомним, что группу D квалификационного турнира к Евробаскету-2017 единолично возглавляет сборная Украины - 4 победы в 4 матчах.