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15 марта, 19:03 • 111823 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156951 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131916 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124853 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109587 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103918 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100392 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В.Холопов объявил состав женской сборной перед матчами отбора на Евробаскет-2017

В.Холопов объявил состав женской сборной перед матчами отбора на Евробаскет-2017

Киев • УНН

 • 7044 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Владимир Холопов определился с составом команды, готовиться под его руководством к очередным матчам квалификации Евробаскета-2017 с командами Германии (19 ноября - Одесса) и Сербии (23 ноября), сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Вызов в сборную получили 15 игроков:

  • 1 - Д"Андра Мосс - "Мерсин МБК" (Турция)
  • 2 - Евгения Спитковская - "Авангард" (Украина)
  • 3 - Ольга Дубровина - "Тигры Астаны" (Казахстан)
  • 4 - Алина Ягупова - "Лилль" (Франция)
  • 5 - Екатерина Дорогобузова - "АЗС УМКС" (Польша)
  • 6 - Людмила Науменко - "Лилль" (Франция)
  • 7 - Анна Ольховик - "Спортиво Понта Делгада" (Португалия)
  • 8 - Таисия Удоденко (Бовикина) - "Нимбурк" (Чехия)
  • 9 - Анна Зарицкая - "Тигры Астаны" (Казахстан)
  • 10 - Олеся Малашенко - "Мерсин МБК" (Турция)
  • 11 - Валерия Бережинская - "Фламерс Кароль Баскет" (Франция)
  • 12 - Дарья Завидная - "Тим-СКУФ" (Украина)
  • 13 - Вита Воробей - "Тим-СКУФ" (Украина)
  • 14 - Мириам Уро-Ниле - "Тим-СКУФ" (Украина)
  • 15 - Ольга Яцковец - "Авангард" (Украина).

Отметим, что квалификационный матч к Евробаскета-2017 между национальными сборными Украины и Германии начнется в УСК "Одесса" 19-го ноября в 17:00.

Напомним, что группу D квалификационного турнира к Евробаскету-2017 единолично возглавляет сборная Украины - 4 победы в 4 матчах.

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