В.Холопов объявил состав женской сборной перед матчами отбора на Евробаскет-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Владимир Холопов определился с составом команды, готовиться под его руководством к очередным матчам квалификации Евробаскета-2017 с командами Германии (19 ноября - Одесса) и Сербии (23 ноября), сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Вызов в сборную получили 15 игроков:
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- 1 - Д"Андра Мосс - "Мерсин МБК" (Турция)
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- 2 - Евгения Спитковская - "Авангард" (Украина)
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- 3 - Ольга Дубровина - "Тигры Астаны" (Казахстан)
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- 4 - Алина Ягупова - "Лилль" (Франция)
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- 5 - Екатерина Дорогобузова - "АЗС УМКС" (Польша)
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- 6 - Людмила Науменко - "Лилль" (Франция)
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- 7 - Анна Ольховик - "Спортиво Понта Делгада" (Португалия)
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- 8 - Таисия Удоденко (Бовикина) - "Нимбурк" (Чехия)
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- 9 - Анна Зарицкая - "Тигры Астаны" (Казахстан)
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- 10 - Олеся Малашенко - "Мерсин МБК" (Турция)
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- 11 - Валерия Бережинская - "Фламерс Кароль Баскет" (Франция)
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- 12 - Дарья Завидная - "Тим-СКУФ" (Украина)
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- 13 - Вита Воробей - "Тим-СКУФ" (Украина)
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- 14 - Мириам Уро-Ниле - "Тим-СКУФ" (Украина)
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- 15 - Ольга Яцковец - "Авангард" (Украина).
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Отметим, что квалификационный матч к Евробаскета-2017 между национальными сборными Украины и Германии начнется в УСК "Одесса" 19-го ноября в 17:00.
Напомним, что группу D квалификационного турнира к Евробаскету-2017 единолично возглавляет сборная Украины - 4 победы в 4 матчах.