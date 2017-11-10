В холдингу В.Новинського проходять обшуки
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Наразі проходять обшуки в офісі керівника “Укргазвидобутку” Вадима Мохова, передає кореспондент УНН.
Раніше його обвинувачували в тому, що він незаконно видобував 4,2 мільйону кубів газу.
Обшуки в офісі проводить податкова міліція. Правоохоронці поки нічого не коментують.
На місці вже є адвокат В.Мохова. З його слів, його клієнт наразі перебуває в лікарні. А з приводу того, що саме шукають правоохоронці, не знає.
Додамо, що “Укргазвидобуток” входить до группи компаній “Смарт-Холдингу”, бенефеціаром якого є Вадим Новинський.
При цьому про обшуки в офісах групи компаній Smart Energy повідомив директор з корпоративних комунікацій “Смарт-Холдингу” Євген Загорулько.
“У нас в офісах Smart Energy і в квартирах менеджерів по всій Україні (Київ, Харків, Полтавська обл. та ін.) йде обшук... Одна з компаній Групи Smart Energy — „Укргазвидобуток“ — врізана безпосередньо до харківського газового кільця”, — повідомив він у Facebook.
Нагадаємо, 9 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України провели обшуки у Державній фіскальній службі.