В холдингу В.Новинського проходять обшуки

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Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Наразі проходять обшуки в офісі керівника “Укргазвидобутку” Вадима Мохова, передає кореспондент УНН.

Раніше його обвинувачували в тому, що він незаконно видобував 4,2 мільйону кубів газу.

Обшуки в офісі проводить податкова міліція. Правоохоронці поки нічого не коментують.

На місці вже є адвокат В.Мохова. З його слів, його клієнт наразі перебуває в лікарні. А з приводу того, що саме шукають правоохоронці, не знає.

Додамо, що “Укргазвидобуток” входить до группи компаній “Смарт-Холдингу”, бенефеціаром якого є Вадим Новинський.

При цьому про обшуки в офісах групи компаній Smart Energy повідомив директор з корпоративних комунікацій “Смарт-Холдингу” Євген Загорулько.

“У нас в офісах Smart Energy і в квартирах менеджерів по всій Україні (Київ, Харків, Полтавська обл. та ін.) йде обшук... Одна з компаній Групи Smart Energy — „Укргазвидобуток“ — врізана безпосередньо до харківського газового кільця”, — повідомив він у Facebook.

Нагадаємо, 9 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України провели обшуки у Державній фіскальній службі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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