В холдинге В.Новинского проходят обыски

Ранее его обвиняли в том, что он незаконно добывал 4,2 миллиона кубов газа.

Обыски в офисе проводит налоговая милиция. Правоохранители пока ничего не комментируют.

На месте уже есть адвокат В.Мохова. По его словам, его клиент сейчас находится в больнице. А по поводу того, что именно ищут правоохранители, не знает.

Добавим, что “Укргаздобыча” входит в группу компаний “Смарт-Холдинга”, бенефециаром которого является Вадим Новинский.

При этом об обысках в офисах группы компаний Smart Energy сообщил директор по корпоративным коммуникациям “Смарт-Холдинга” Евгений Загорулько.

“У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская обл. И др.) идет обыск ... Одна из компаний группы Smart Energy — „Укргаздобыча“ — врезана непосредственно в харьковское газовое кольцо”, — сообщил он в Facebook.

Напомним, 9 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыски в Государственной фискальной службе.