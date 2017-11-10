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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 25976 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 60717 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 79987 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66668 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В холдинге В.Новинского проходят обыски

В холдинге В.Новинского проходят обыски

Киев  •  УНН

 • 9189 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сейчас проходят обыски в офисе руководителя "Укргаздобычи" Вадима Мохова, передает корреспондент УНН.

Ранее его обвиняли в том, что он незаконно добывал 4,2 миллиона кубов газа.

Обыски в офисе проводит налоговая милиция. Правоохранители пока ничего не комментируют.

На месте уже есть адвокат В.Мохова. По его словам, его клиент сейчас находится в больнице. А по поводу того, что именно ищут правоохранители, не знает.

Добавим, что “Укргаздобыча” входит в группу компаний “Смарт-Холдинга”, бенефециаром которого является Вадим Новинский.

При этом об обысках в офисах группы компаний Smart Energy сообщил директор по корпоративным коммуникациям “Смарт-Холдинга” Евгений Загорулько.

“У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская обл. И др.) идет обыск ... Одна из компаний группы Smart Energy — „Укргаздобыча“ — врезана непосредственно в харьковское газовое кольцо”, — сообщил он в Facebook.

Напомним, 9 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыски в Государственной фискальной службе.

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