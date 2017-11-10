В холдинге В.Новинского проходят обыски
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сейчас проходят обыски в офисе руководителя "Укргаздобычи" Вадима Мохова, передает корреспондент УНН.
Ранее его обвиняли в том, что он незаконно добывал 4,2 миллиона кубов газа.
Обыски в офисе проводит налоговая милиция. Правоохранители пока ничего не комментируют.
На месте уже есть адвокат В.Мохова. По его словам, его клиент сейчас находится в больнице. А по поводу того, что именно ищут правоохранители, не знает.
Добавим, что “Укргаздобыча” входит в группу компаний “Смарт-Холдинга”, бенефециаром которого является Вадим Новинский.
При этом об обысках в офисах группы компаний Smart Energy сообщил директор по корпоративным коммуникациям “Смарт-Холдинга” Евгений Загорулько.
“У нас в офисах Smart Energy и в квартирах менеджеров по всей Украине (Киев, Харьков, Полтавская обл. И др.) идет обыск ... Одна из компаний группы Smart Energy — „Укргаздобыча“ — врезана непосредственно в харьковское газовое кольцо”, — сообщил он в Facebook.
Напомним, 9 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыски в Государственной фискальной службе.