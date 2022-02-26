В Херсонській області російські окупанти розстріляли журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Херсонській області російські окупанти розстріляли журналіста інформаційного щотижневика “Навколо тебе”. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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“У районі села Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича — цивільного журналіста інформаційного щотижневика “Навколо тебе”, члена Благодійного фонду “Дім надії”, — написала Венедіктова.
За її словами, в суботу на трасі УКРНІОЗ у Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав вогнепальне поранення.
За даними фактами правоохоронці порушили кримінальні справи.
“Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, — не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ”, — наголосила генпрокурор.