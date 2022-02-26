В Херсонской области российские оккупанты расстреляли журналиста

Цитата

“В районе села Зеленовка м. Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича — гражданского журналиста информационного еженедельника “Вокруг тебя”, члена Благотворительного фонда “Дом надежды”, — написала Венедиктова.

По ее словам, в субботу на трассе УКРНИОЗ в Херсонской области была обстреляна карета скорой помощи во время транспортировки раненых. 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение.

По данным фактам правоохранители возбудили уголовные дела.

“Все, кто совершает тягчайшие преступления против мирных жителей, — не избегут ответственности. Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, которые совершают вооруженные силы РФ”, — отметила генпрокурор.