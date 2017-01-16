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В Херсоні чоловіка незаконно утримували в підвалі

В Херсоні чоловіка незаконно утримували в підвалі

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 16 січня. УНН. В Херсоні у підвалі тримали чоловіка проти його волі, передає УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Херсона.

Вчора, 16 січня, близько 10:00 патрульним надійшов черговий виклик. Заявник повідомляв, що його утримують у підвалі одного з будинків на вулиці Джона Говарда у Степанівці. За адресою відразу виїхали кілька екіпажів. З будинку до інспекторів ніхто не вийшов. Однак патрульні помітили на подвір’ї кількох чоловіків. Прохання відкрити двері та впустити поліцейських вони проігнорували та зайшли до будинку.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Інспектори зв’язались із постраждалим. Він підтвердив, що його утримують саме там.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейські зайшли на подвір'я та до будинку. Там виявили і затримали трьох невідомих чоловіків. У підвалі знайшли й самого заявника. Йому викликали карету швидкої допомоги. Медики відвезли хлопця до лікарні. Підозрюваних у скоєнні злочину доправили до Херсонського відділення поліції.

Ведеться слідство.

Українські Національні Новини

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