В Херсоне мужчину незаконно удерживали в подвале
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 16 января. УНН. В Херсоне в подвале держали мужчину против его воли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Херсона.
Вчера, 16 января, около 10:00 патрульным поступил очередной вызов. Заявитель сообщал, что его удерживают в подвале одного из домов на улице Джона Говарда в Степановке. По адресу сразу выехали несколько экипажей. Из дома к инспекторам никто не вышел. Однако патрульные заметили во дворе нескольких мужчин. Просьбу открыть двери и впустить полицейских они проигнорировали и вошли в дом.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Инспекторы связались с пострадавшим. Он подтвердил, что его удерживают именно там.
Согласно ст.38 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские зашли во двор и в дом. Там обнаружили и задержали трех неизвестных мужчин. В подвале нашли и самого заявителя. Ему вызвали скорую помощь. Медики отвезли парня в больницу. Подозреваемых в совершении преступления доставили в Херсонское отделение полиции.
Ведется следствие.