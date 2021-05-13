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В Ізраїлі заявили, що з території сектора Газа за три дні випустили понад 1,5 тис. Ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС випустили понад 1,5 тис. ракет по території Ізраїлю з початку загострення ситуації на кордоні з палестинським анклавом в понеділок. Про це йдеться в публікації, розміщеній у четвер на сторінці ізраїльської армії в Twitter, передає УНН.

В Ізраїлі заявили, що з території сектора Газа за три дні випустили понад 1,5 тис. Ракет

Цитата

“За останні три дні (бойовики руху) ХАМАС випустили понад 1,5 тис. ракет з сектора Газа по Ізраїлю, тероризуючи мирних жителів на відстані 140 км”, — вказується в тексті.

Контекст

З 10 травня ізраїльська армія і радикальні палестинські угруповання в секторі Газа обмінюються ударами, які спалахнули на початку травня після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, де постраждали більше 700 палестинців. Тоді в Єрусалимі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки. Останнім віддали наказ витіснити палестинців із мечеті Аль-Акса, де ті забарикадувалися, намагаючись зірвати святкування Дня Єрусалима.

Після цього ХАМАС висунув ультиматум Ізраїлю: якщо ізраїльські спецслужби не відступлять від мечеті Аль-Акса, по Ізраїлю почнуть ракетний обстріл. Зрештою, так і сталося. У відповідь Ізраїль обстрілює Сектор Гази, що призвело до ескалації ситуації.

В ніч на 14 травня винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали в секторі Газа удар по 14-поверховому будинку, всередині якого розміщені структури радикального палестинського руху ХАМАС.

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Загалом, щонайменше 65 осіб, включаючи 16 неповнолітніх, загинули, ще 365 отримали поранення в результаті обстрілу сектора Газа з боку Ізраїлю, що продовжуються з вечора 10 травня.

З боку ізраїлської сторони повідомляється про загибель декількох ізраїльтян, десятки отримали поранення.

Увечері, 12 травня, влада Ізраїлю прийняла рішення розширити військові операції проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС, що контролює сектор Газа. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повинна буде прицільно атакувати “символи панування ХАМАС”.

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