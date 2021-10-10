В Ізраїлі від постковідного синдрому помер перший житель: ним став 16-річний підліток

Деталі

Юнак помер у суботу, 9 жовтня, після того, як у нього виявили постковідний синдром.

Невакцинованого підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення Ізраїльського дитячого медичного центру Шнайдера близько двох тижнів тому з медичного центру Мейр. Він перший ізраїльтянин, який помер від рідкісного захворювання: дитячого запального багатосистемного синдрому, також відомого як PIMS.

Його стан погіршився, і він був підключений до машини ECMO серця і легенів близько 10 днів тому.

Доповнення

PIMS досі вважається рідкісним. Відомо, що менш ніж 100 ізраїльських дітей мають діагноз постковідний синдром, але приблизно половина цих випадків була під час хвилі Дельта-штаму.

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