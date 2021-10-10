В Израиле от постковидного синдрома умер первый житель: им стал 16-летний подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Израиле впервые умер человек от постковидного синдрома. Ею стал 16-летний Аден Джамал Фаюме с Джалюли. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Юноша умер в субботу, 9 октября, после того, как у него обнаружили постковидний синдром.
Невакцинированного подростка госпитализировали в реанимационное отделение Израильского детского медицинского центра Шнайдер около двух недель назад из медицинского центра Мейр. Он первый израильтянин, который умер от редкого заболевания: детского воспалительного мультисистемный синдрома, также известного как PIMS.
Его состояние ухудшилось, и он был подключен к машине ECMO сердца и легких около 10 дней назад.
Дополнение
PIMS до сих пор считается редким. Известно, что менее чем 100 израильских детей имеют диагноз постковидний синдром, но примерно половина этих случаев была во время волны Дельта-штамма.
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