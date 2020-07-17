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В Івано-Франківську викрили мережі АЗС на мільйонних оборудках з готівкою

В Івано-Франківську викрили мережі АЗС на мільйонних оборудках з готівкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. В Івано-Франківську Служба безпеки України викрила керівництво мереж автозаправних станцій, які сприяли підприємствам у мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає УНН.

"Через незаконні оборудки упродовж 2019-2020 років державний бюджет недоотримав податків на понад 10 мільйонів гривень, обсяг конвертації готівки становив приблизно 1 мільйон гривень на місяць", – йдеться в повідомленні.

Спецслужба встановила, що постачальники пального продавали талони на пальне підприємствам-замовникам за безготівкову оплату, а потім ці талони через низку підконтрольних фірм організатори сбували фізичним особам за готівку, яку не відображали у бухгалтерському обліку.

"Отримані гроші щотижня збирав кур’єр та переправляв замовникам. Схема фіктивного придбання талонів дозволяла підприємствам зменшувати базу оподаткування та отримувати необліковану готівку. Конвертаторам виплачували винагороду у розмірі 5-7% від суми, переведеної у "кеш", – розповіли в СБУ.

Наразі встановлена причетність до цієї схеми чотирьох жителів Івано-Франківська та львів’янина-кур’єра. Під час обшуків офісів та автомобіля одного з фігурантів правоохоронці вилучили документи та чорнові записи щодо ведення незаконного бізнесу, талони на майже 12 тисяч літрів пального, банківські картки та готівку у гривнях і доларах на загальну суму понад 1,5 млн грн.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв УНН, в Донецькій області ліквідували центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн.

Українські Національні Новини

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