В Ивано-Франковске разоблачили сети АЗС на миллионных сделках с наличными
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины разоблачила руководство сетей автозаправочных станций, которые способствовали предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
"Из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов на более 10 миллионов гривен, объем конвертации наличности составил примерно 1 миллион гривен в месяц", - говорится в сообщении.
Спецслужба установила, что поставщики горючего продавали талоны на горючее предприятиям-заказчикам за безналичную оплату, а потом эти талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы сбывали физическим лицам за наличный расчет, который не отражали в бухгалтерском учете.
"Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам. Схема фиктивного приобретение талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш", - рассказали в СБУ.
Сейчас установлена причастность к этой схеме четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина-курьера. Во время обысков офисов и автомобиля одного из фигурантов правоохранители изъяли документы и черновые записи по ведению незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму более 1,5 млн грн.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Как ранее сообщал УНН, в Донецкой области ликвидировали центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 100 млн грн.