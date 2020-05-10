В Івано-Франківську помер головний лікар станції "швидкої", ймовірно через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Сьогодні, 10 травня, в Івано-Франківську на 58-році життя помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Він важко хворів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає УНН.
"До смерті неможливо підготуватися. Кожна людина стикається з втратою близьких, рідних людей, тому багатьом знайомий біль втрати. Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Приношу свої щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять!", - написав Марцінків.
Як повідомив керівник профспілки станції швидкої медичної допомоги Івано-Франківська Богдан Венник, чоловік помер на 58-му році життя, тяжко хворіючи.
Зазначимо, що 4 травня Марцінків повідомив, що один з лікарів перебуває у важкому стані через COVID-19, проте не назвав прізвища. Пізніше ЗМІ дізнались, що мова йде саме про Ігора Ковалюка.
Нагадаємо, що на Кіровоградщині від ускладнень коронавірусу помер 63-річний лікар.