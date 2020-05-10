В Ивано-Франковске умер главный врач станции "скорой", вероятно из-за коронавируса

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!", - написал Марцинкив.

Как сообщил руководитель профсоюза станции скорой медицинской помощи Ивано-Франковска Богдан Венник, мужчина скончался на 58-м году жизни, тяжело болея.

Отметим, что 4 мая Марцинкив сообщил, что один из врачей находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19, однако не назвал фамилии. Позже СМИ узнали, что речь идет именно об Игоре Ковалюке.

Напомним, что в Кировоградской области от осложнений коронавируса умер 63-летний врач.