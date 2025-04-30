В Івано-Франківську чоловік облився бензином та підпалив себе

В Івано-Франківську чоловік на вулиці облив себе бензином, а потім підпалив, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався біля Пасажу. Як відомо, чоловіка вже загасили на місце прибули медики.

"Чоловік загорівся біля Пасажу ... Його вже загасили. На місце прибули медики", - йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють, що чоловік навмисно облив себе бензином з голови до п’ят.

Чоловік стояв спокійно, ніби все вже давно вирішив. Він узяв пляшку з бензином і навмисно облив себе з голови до п’ят, не змигнувши й оком. Потім витяг цигарку, затис її в губах, запалив сірника — і без жодного сумніву підніс вогонь до обличчя. Він зробив це свідомо. Не через необережність. Це був намір