В Ивано-Франковске мужчина облился бензином и поджег себя

В Ивано-Франковске мужчина на улице облил себя бензином, а затем поджег, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел возле Пассажа. Как известно, мужчину уже потушили, на место прибыли медики.

"Мужчина загорелся возле Пассажа ... Его уже потушили. На место прибыли медики", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что мужчина намеренно облил себя бензином с головы до пят.

Мужчина стоял спокойно, будто все уже давно решил. Он взял бутылку с бензином и намеренно облил себя с головы до пят, не моргнув и глазом. Затем вытащил сигарету, зажал ее в губах, зажег спичку — и без всякого сомнения поднес огонь к лицу. Он сделал это сознательно. Не по неосторожности. Это было намерение