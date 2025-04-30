В Ивано-Франковске мужчина облился бензином и поджег себя
Киев • УНН
В Ивано-Франковске возле Пассажа мужчина облил себя бензином и поджег. Очевидцы говорят, что он сделал это намеренно, спокойно и без каких-либо сомнений.
В Ивано-Франковске мужчина на улице облил себя бензином, а затем поджег, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Инцидент произошел возле Пассажа. Как известно, мужчину уже потушили, на место прибыли медики.
"Мужчина загорелся возле Пассажа ... Его уже потушили. На место прибыли медики", - говорится в сообщении.
Добавим
Очевидцы сообщают, что мужчина намеренно облил себя бензином с головы до пят.
Мужчина стоял спокойно, будто все уже давно решил. Он взял бутылку с бензином и намеренно облил себя с головы до пят, не моргнув и глазом. Затем вытащил сигарету, зажал ее в губах, зажег спичку — и без всякого сомнения поднес огонь к лицу. Он сделал это сознательно. Не по неосторожности. Это было намерение
Правоохранители пока инцидент не комментировали.