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В Італії заборонили будувати фаст-фуд біля римських Терм Каракалли

В Італії заборонили будувати фаст-фуд біля римських Терм Каракалли

Київ • УНН

 • 7897 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністерство культури Італії заборонило будувати McDonald’s біля Терм Каракалли в Римі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу італійського відомства.

“Всі роботи з реалізації фаст-фуду будуть припинені, відповідне розпорядження вже передано зацікавленим особам”, — йдеться в заяві відомства.

Раніше проти будівництва виступила мерія Рима, так як McDonald’s — “це не типовий італійський ресторан, який не відповідає історичному контексту”.

Заклад на 250 місць повинен був з’явитися на території великого розплідника рослин римської компанії з озеленення, власникам якої належить велика ділянка, що примикає до терм. McDonald’s представив проект, згідно з яким ресторанний зал повинен перебувати в колишньому парнику. Територію навколо планувалося обладнати дитячим майданчиком і дидактичними огорожами, зберігши великий сад. McDrive передбачалося розмістити з боку проспекту Христофора Колумба, найширшої і однією з найбільш завантажених трас Риму. Спочатку представлений проект був схвалений в мерії.

Однак, коли ЗМІ стало відомо, що мова йде саме про будівництво McDonald’s, виникли суперечки. У міністерстві і мерії відзначили, що ця зона, що відноситься до історичного центру міста, що входить до Списку всесвітньої спадщини людства ЮНЕСКО, може бути використана під ресторани і парки, але тільки в традиційному римському стилі. “Я вже висловлювався проти фастфуду у Терм Каракалли, і тепер ми прийняли конкретні заходи, щоб відкликати дозвіл”, — написав на своїй сторінці в Facebook міністр культури Альберто Бонісолі.

Як повідомляв УНН, у червні знесли Генуезький міст через 10 місяців після смертельного обвалу.

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