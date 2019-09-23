В Італії син застрелив батька під час полювання на кабана
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Італії поліція звинувачує у ненавмисному вбивстві чоловіка, який застрелив свого батька під час полювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Італійська поліція звинуватила чоловіка у ненавмисному вбивстві після того, як той застрелив власного батька під час полювання на кабана", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 55-річний батько з 33-річним сином полювали на кабана у лісі в районі Постільоне, у провінції Салерно. Під час полювання син почув шелест та побачив тінь у кущах, після чого здійснив вистріл. Син влучив батькові у живіт.
Чоловік одразу звернувся до лікарні, коли зрозумів, що сталось, проте врятувати батька не вдалось.
Зазначається, що пара полювала на території Національного заповідника, де полювання заборонено. Тож поліція вилучила їхню зброю.
Нагадаємо, в Італії судитимуть двох офіцерів, які причетні до смерті 260 мігрантів.