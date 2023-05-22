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В іспанській Ла Лізі стався скандал через образи гравця "Реала" на расовому ґрунті

В іспанській Ла Лізі стався скандал через образи гравця "Реала" на расовому ґрунті

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Під час матчу між "Реалом" і "Валенсією" футболіст "Реала" Вінісіус Жуніор став жертвою расистських образ. Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) виступила з вимогою до іспанської Ла Ліги дотримуватися встановленого протоколу щодо випадків расизму. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Гравця "Реала" постійно ображали на расовому ґрунті під час матчу іспанської Ла Ліги. Бразильський форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор зазнавав постійних расистських образ під час поразки своєї команди опонентів "Валенсії" (1:0) на стадіоні "Месталья" в іспанській професійній футбольній лізі "Ла Ліга".

Кульмінаційний момент гри настав у другому таймі, коли після зупинки гри Вінісіус вказав вболівальнику на трибунах на образи, перш ніж вступити з ними в конфлікт.

"Це неприйнятно", заявив головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Він зазначив, що проблема не в самому Вінісіусі, а в іспанській Ла Лізі. ФІФА вимагає від Ла Ліги вжити рішучих заходів і накласти санкції у відповідь на расистські образи. Уряд Іспанії також зажадав рішучої відповіді та санкцій.

Президент Бразилії Лула да Сілва відреагував на те, що сталося, вважаючи несправедливим те, що молода людина, яка вирвалася з бідності та досягла успіху, зазнає переслідувань на стадіонах. Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив повну солідарність із Вінісіусом і нагадав про чинний протокол, який має застосовуватися в усіх лігах під час таких ситуацій.

Також телеканал LaLiga TV повідомляв, що на стадіоні висіло оголошення із закликом до вболівальників не ображати гравців і не кидати предмети на поле.

У понеділок іспанська національна поліція Валенсії повідомила CNN, що вони ідентифікували одну особу на стадіоні, яка була причетна до расистських скандувань, але поки що жодних арештів не проводилося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Tesla зобов'язали виплатити колишньому співробітнику 3,2 мільйона доларів за расизм

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