В испанской Ла Лиге произошел скандал из-за оскорбления игрока "Реала" на расовой почве

Детали

Игрока "Реала" постоянно оскорбляли на расовой почве во время матча испанской Ла Лиги. Бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор подвергался постоянным расистским оскорблениям во время поражения своей команды оппонентов "Валенсии" (1:0) на стадионе "Месталья" в испанской профессиональной футбольной лиге "Ла Лига".

Кульминационный момент игры наступил во втором тайме, когда после остановки игры Винисиус указал болельщику на трибунах на оскорбления, прежде чем вступить с ними в конфликт.

"Это неприемлемо", заявил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Он отметил, что проблема не в самом Винисиусе, а в испанской Ла Лиге. ФИФА требует от Ла Лиги принять решительные меры и наложить санкции в ответ на расистские оскорбления. Правительство Испании также потребовало решительного ответа и санкций.

Президент Бразилии Лула да Силва отреагировал на произошедшее, считая несправедливым то, что молодой человек, который вырвался из бедности и добился успеха, подвергается преследованиям на стадионах. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил полную солидарность с Винисиусом и напомнил о действующем протоколе, который должен применяться во всех лигах во время таких ситуаций.

Также телеканал LaLiga TV сообщал, что на стадионе висело объявление с призывом к болельщикам не оскорблять игроков и не бросать предметы на поле.

В понедельник испанская национальная полиция Валенсии сообщила CNN, что они идентифицировали одного человека на стадионе, который был причастен к расистским скандированиям, но пока что никаких арестов не проводилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla обязали выплатить бывшему сотруднику 3,2 миллиона долларов за расизм