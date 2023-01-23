В Іспанії розкрили незаконну схему експлуатації українських біженців

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За інформацією правоохоронців, угруповання займалося нелегальним виробництвом сигарет і тютюновою контрабандою у великих масштабах.

В ході поліцейської операції були заарештовані 27 осіб, конфісковано 10 тонн тютюнової сировини і 3,5 млн пачок сигарет.

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"Біженці, які втекли з України через російську загарбницьку війну і були "набиті" в притулках, працювали на трьох тютюнових фабриках, якими мережа керувала нелегально. Щоб їх не розкрили, їм не дозволяли залишати територію фабрики, і їм доводилося працювати в надзвичайно важких умовах", - сказали в поліції.