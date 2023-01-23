В Испании раскрыли незаконную схему эксплуатации украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Совместно с Интерполом испанские правоохранители обезвредили преступную группировку, которая эксплуатировала украинских беженцев, заставляя их работать на нелегальных табачных фабриках, сообщает пресс-служба испанской полиции, передает УНН.
Детали
По информации правоохранителей, группировка занималась нелегальным производством сигарет и табачной контрабандой в крупных масштабах.
В ходе полицейской операции были арестованы 27 человек, конфисковано 10 тонн табачного сырья и 3,5 млн пачек сигарет.
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"Беженцы, бежавшие из Украины из-за российской захватнической войны и были "набитые" в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", - сказали в полиции.