В Испании раскрыли незаконную схему эксплуатации украинских беженцев

Детали

По информации правоохранителей, группировка занималась нелегальным производством сигарет и табачной контрабандой в крупных масштабах.

В ходе полицейской операции были арестованы 27 человек, конфисковано 10 тонн табачного сырья и 3,5 млн пачек сигарет.

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"Беженцы, бежавшие из Украины из-за российской захватнической войны и были "набитые" в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", - сказали в полиции.